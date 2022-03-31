男星楊祐寧原預計出席由精品品牌GUCCI舉辦的「LOVE PARADE COLLECTION」上市慶祝派對，但稍早傳出他因確診者足跡重疊，進行自主管理，公關公司也證實他因故臨時取消出席活動。他也通過公關公司表示，「對於許久沒出席相關活動且對於未能出席深感遺憾，同時也希望大家健康平安」。

經紀人也回應接到通知跟確診者有重疊足跡，昨晚已經進行快篩，為陰性；今天早上也已去做PCR，需約24小時後才會有結果。目前接受指示，進行7天自主健康管理，此期間工作都暫時取消，會盡量待在家休息。