「台灣祭」日前因有確診者足跡，活動緊急喊卡，並衝擊屏東4所大學，高雄科技大學表示，考量校區幅員廣闊且學生人數眾多，因此4月10日前採取線上學習模式，避免疫情傳染風險，也成為高雄第一所公布預防性採取線上學習措施的學校。

因應疫情升溫，高雄科技大學6日公佈預防性措施，至10日前暫停實體授課，全校採取線上學習模式，校方表示，由於墾丁台灣祭活動有確診者參加，衝擊屏東在地的4所大學，高科大也考量校區幅員廣闊且學生人數眾多，因此採取線上學習模式，避免疫情傳染風險，也成為高雄第一所公布預防性採取線上學習措施的學校。

另一方面，自即日起除洽公外，暫停校外人士進入校園運動，目前高科大防疫小組已全面啟動，包括教務處負責協助全校線上學習相關事務，校安中心也維持校區人員進出管制，學務處已在春假前公告全體師生，凡收到細胞簡訊或需自主健康管理者均列入追蹤關懷名單，精準掌握校內人員健康狀況。

校方說，由於校內資訊系統E化一直有超前部署，此將配合即日起採線上學習及分流上班機制，師生可透過線上系統進行上課及辦理一般事務，減少人員移動降低師生染疫風險，遏止疫情燒入校園。