疫情延燒全台，台南市6日也新增1例本土確診病例案24993，為10多歲在台南就讀的學生，因4月1日至3日前往屏東參加台灣祭活動時，接觸確診個案24399被匡列居家隔離，4日安排醫院採檢，PCR陽性確診。儘管他的Ct值13，但因沒有在台南市活動的足跡，市府研判不致於出現社區傳染。

不過，衛生局也公布高雄市個案25257，以及雲林縣個案25350在台南市的活動足跡。其中，案25257為20多歲男性，4月2日上午由高鐵台南站搭乘北上列車前往台北後，活動範圍幾乎都在外縣市，4日下午由台北返回台南；5日中午出現頭痛、流鼻水、全身無力症狀至診所看診，後因快篩陽性，安排至醫院採檢PCR，結果陽性確診，Ct值17.3。

台南市政府防疫記者會6日公布新增確診案例，以及外縣市確診者在台南的活動足跡。（衛生局提供／洪榮志台南傳真）

至於雲林縣30多歲女性案25350曾於4月3日下午前往後壁區2022台灣國際蘭展，之後返回職場時，因快篩陽性，經安排PCR採檢，結果陽性確診，Ct值11.58。

衛生局也呼籲，如果市民曾與案25350的足跡重疊，請於6、7日上午8時至中午12時、下午1時30分至5時30分，持身分證前往37區衛生所領取家用快篩，並配合於24小時內回覆篩檢結果，以及時阻斷社區內潛在的感染源。

另外，昨天高雄市公布前來台南活動的案24795，經市府擴大匡列相關接觸者1498人，包括居家隔離者86人及自主健康管理者1412人，採檢結果全都是陰性。