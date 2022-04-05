宜蘭縣著名景點清水地熱公園在清明節連假期間，每天人潮眾多到都啟動進出總量管制，今日下午接獲宜蘭縣衛生局通知，出現確診者足跡，縣政府緊急公告4月6日休園1天，展開全園區清消作業。
宜蘭縣政府工旅處今天下午接獲衛生局電話告知，3月25日曾經有確診者到清水地熱公園旅遊的足跡，為了遊客安全，4月6日將休園1天進行環境消毒。
工旅處表示，由於園區連假期間遊客很多，平常就有固定消毒，呼籲這幾天去過園區的遊客留意身體狀況，如擔心可用家用快篩試劑進行篩檢，或是到社區篩檢站接受篩檢。
宜蘭縣著名景點清水地熱公園在清明節連假期間，每天人潮眾多到都啟動進出總量管制，今日下午接獲宜蘭縣衛生局通知，出現確診者足跡，縣政府緊急公告4月6日休園1天，展開全園區清消作業。
宜蘭縣政府工旅處今天下午接獲衛生局電話告知，3月25日曾經有確診者到清水地熱公園旅遊的足跡，為了遊客安全，4月6日將休園1天進行環境消毒。
工旅處表示，由於園區連假期間遊客很多，平常就有固定消毒，呼籲這幾天去過園區的遊客留意身體狀況，如擔心可用家用快篩試劑進行篩檢，或是到社區篩檢站接受篩檢。
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