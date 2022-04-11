家庭聚餐群聚案是在其中1個確診者家中聚餐，因此沒有公布足跡，該傳播鏈目前22人確診。(宜蘭縣衛生局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

舞蹈班傳播鏈共46位陽性，扣掉外縣市有43位，大都是居家隔離期間陰轉陽，新增案例幾乎都是照顧者。(宜蘭縣衛生局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭今（11日）新增12例，5例是舞蹈班傳播鏈，皆為確診者的家人；另7例為家庭聚餐傳播鏈；1例新增則是去外縣與友聚餐染疫。而原訂4月23日，縣府和杏輝醫藥集團合作的「杏輝宜蘭永續城鄉馬拉松活動」，因疫情嚴峻延期至10月29日辦理。

中央今日宣布宜蘭縣新增14名案例，其中2例在昨日已說明，案27572、案27574皆屬家庭聚餐群聚案，為案27336、27330的爸爸和舅舅。

新增的12例中，5例為舞蹈教室相關個案；案27771、案27772、案27910、案27911和案27912皆為舞蹈補習班相關聯的孩子及家人，都是居家隔離期間陰轉陽的個案；因將解除隔離進行篩檢，結果為陽性確診，CT值在14.8至30.1之間。

另外6例為聚餐群聚案衍生案，案27769、案27770、案27773、案27774、案27913和案28146，皆是家庭聚餐群聚案確診個案相關的親戚與職場接觸者；衛生局針對本案持續疫調，且至不同點位進行篩檢。

至於另1名新增個案，案28147為20多歲女性，曾與外縣市朋友聚會，後來外縣市朋友確診，自行購買快篩試劑篩檢，結果為陽性，由衛生單位轉介至醫院急診接受篩檢，PCR結果為陽性，CT值15.1，目前住院治療中。

宜蘭縣政府表示，因疫情嚴峻，原訂4月23日由縣府和杏輝醫藥集團共同合作的「杏輝宜蘭永續城鄉馬拉松活動」，延期至10月29日辦理，退費及跑友權益等相關配套措施，4月15日起陸續在官網公告說明。