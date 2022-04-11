環保署11日進行臺南市綠能產業園區環評專案小組初審，由於臺南高鐵站附近沙崙園區持續發產，帶動鄰近綠能產業成長，因此需要用地持續擴廠，不過環評委員認為，進駐產業標準模糊，須補足相關資料後，7月底前補件再審。

預計引進8大產業，包含塑膠製品製造業、基本金屬製造業、金屬製品製造業、電子零組件製造業、電力設備及配備製造業、機械設備製造業、汽車及其零件製造業、其他經市府核定智慧綠能科技製造業。預估吸引約110億元投資額，每年可帶來約220億元產值。

開發單位臺南市政府表示，為配合中央政策，以沙崙綠能科城為核心，臺南市目前已擁有綠能產業群聚優勢，針對綠色能源產業在內重點發展項目，申請設置臺南市綠能產業園區，期望回應全臺乃至全球綠能產業發展趨勢，以相關法規辦理臺南市綠能產業園區申請設置。

不過環評委員認為，進駐廠商的標準模糊，要求開發單位說明，最後經過閉門會議討論後，全案補件再審，同時要求開發單位評估降低開發規模，並強化說明本園區「綠能產業」定義及進駐廠商篩選原則，評估正面表列具體進駐產業類型及其製程內容限制。