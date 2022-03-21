台南科技工業區一家上市面板廠的葉姓研發人員，18日晚間8時30分情緒失控跑到工廠頂樓鬧自殺，驚動大批警消人員動員防範意外，他疑情緒不穩大吐職場與家庭壓力，僵持2個多小時才隨同事下樓，解除危機。台南市勞工局查無職場霸凌，要求公司加強員工風險評估與應變機制。

43歲葉男在台南科工區內的科技一路的面板廠擔任研發人員，已工作4年多，因職場壓力，經常情緒不穩，2度在公司內脫序失控，陸續接受心理諮商已40多次，抱怨職場壓力大，讓他在工作與家庭間兩頭燒。

葉男4年前曾突然自己反鎖在公司廁所內達3小時，經過同事苦勸才開門。18日晚間8時許又跑到公司頂樓，坐在女兒牆上，險象環生，公司從出入口錄像中發現他跑向頂樓，趕緊由同事前往勸說，他隨即又躲入頂樓陳設的鐵架之中，喃喃抱怨工作上的種種，加上父親中風臥床需人照顧，讓他難以兼顧。

案發當時，公司聘任的護理師前往安撫1個多小時，仍然無果，只好報案。大批警消人員到場，架設氣墊床並啟動雲梯車。

土城消防分隊人員進到頂樓，見到縮在鐵架內的葉男，估計無法將他硬拉出來。幸好葉男大吐連串苦水之後，情緒逐漸平和，最後在同事與警方陪同下樓，解除危機。

台南市勞工局職安健康處21日調查確認無職場霸凌，葉男曾有情緒不穩紀錄，要求事業單位應加強風險評估，針對危險出入口管制需再加設應變機制，如有人擅闖應有警鈴提醒。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980