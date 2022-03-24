今（24日）國內新增15例本土個案，且所有本土個案皆為突破性感染，讓毒物專家招名威十分擔心，認為台灣目前還沒有放鬆的本錢，提醒大家還是要落實各項防疫措施，否則去年5月的慘況恐將再度上演。

中央疫情指揮中心今天公布的15例本土個案中，有2例與嘉義婚宴聚餐相關，13例為高雄化工廠職場群聚事件，該化工廠共11名員工確診，員工的2名家人也確診，其中1名家人還在念高中。

對此，毒物專家招名威在臉書發文表示，今天新增的本土個案年齡介於10多歲至80多歲，且全部都是突破性感染，讓他十分意外，他指出，雖然疫情逐漸降溫，但這個時間點才是最危險的時候，若一個不小心，病毒恐怕又會趁亂再起，再度上演去年五月時的慘況。

招名威直言，台灣目前還沒有放鬆的本錢，提醒大家還是要落實手部衛生、咳嗽禮節、配戴口罩等個人防護措施，以及減少不必要的活動、集會，避免出入人多擁擠的場所和高感染傳播風險場域，並主動配合各項防疫措施，共同嚴守病毒。