市長林右昌呼籲，市民有疑慮、足跡重疊盡量至篩檢站採檢。（陳彩玲攝）

基隆市今天新增20例本土個案，其中小吃店群聚案延伸最多，達10例、占一半，目前全市居家隔離909人、自主健康管理139人。中央流行疫情指揮中心今坦言，社區不明傳播鏈多，市長林右昌呼籲，市民有疑慮、足跡重疊盡量至篩檢站採檢。

小吃店群聚案相關今天增10例，其中確診者家屬3例、小吃店相關工作人員4例、工作者友人1例、消費者2例；校園確診案2例，1例為二信高中確診學生家長、1例為南榮國中學生。林右昌表示，今天凌晨再次告知2所學校校長，依校規要求所有師生務必每天進行快篩，並回報狀況，切勿形成防疫破口，盼在短時間截斷病毒傳播鏈。

此外，基隆昨有2名房仲業者確診，今天再增3人染疫，分別為案23172、23089、23287，林右昌指出，目前發現房仲業有傳播鏈，必須擴大匡列，已透過都發處、地政處，要求本市所有房仲從業人員到篩檢站採檢。

另有5例目前市府仍在釐清中，包括案23282為怪手司機；案23277為軍人，日前休假回到基隆染疫，休假時間從3月21日至3月28日，相關足跡疫調中。另3例疫調中，其中案23128 生活工作場域都在北市；案23288、23285剛接收確診，已展開調查。

林右昌提及，警察群聚案、海大部分，今天沒有確診個案，皆要求連續三天進行快篩，持續追蹤狀況；他強調，目前社區有病毒傳播，呼籲市民有疑慮拜託一定要進行篩檢，才能有效控制住疫情。