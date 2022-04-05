本土疫情再創今年新高，新北市今天新增91例確診個案，新北市長侯友宜表示，三峽某國小老師衍生案件今天新增40人，中和公寓相關案增加10人；另基隆案衍生的南港高工學生一案，在家族擴散又擴散到職場，導致今日新增11例確診。

侯友宜說，今天有5例感染源不明案，主要是板橋2案、樹林2案、三重1案，會持續疫調中。

另外中和公寓群聚案，持續在雙和社區篩檢站篩檢，今天新增的10例有7人是陰轉陽，另3人是新採檢出來確診，持續密切觀察中。

侯友宜說，外縣市相關案例中，有個基隆相關個案傳給女兒後， 女兒又傳給孫女，其中一位孫女就讀台北南港高工，另外案件又燒到女兒職場，全案今天新增11例，加上前天確診案，累計14例。

侯友宜說，三峽某國小老師群聚案，一層一層又採檢出34人性個案，與6名陰轉陽個案，大部分是學生家人。

侯友宜說，新北人口眾多，採取策略就是擴大匡列採檢，主動做好社區篩檢，並善用居家加快篩，希望阻斷隱形傳播鏈，3月28日至今已篩檢1萬3535人，找到79名陽性，幾乎都是無症狀，有症狀者會到醫院篩檢站。

侯友宜說，中和專案累計採檢3400多人、三峽專案2966人，積極面對，不怕找出來，鼓勵大家來篩檢。