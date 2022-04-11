玉山金控積極與國際接軌，實踐聯合國氣候變遷綱要公約第26次締約國大會（COP26）目標，4月11日更進一步宣布將於2035年全面撤資(Phase-out)煤炭相關產業，為亞洲首家銀行承諾在2035年全面撤煤。此項政策適用於玉山金控旗下所有子公司及海外據點，積極管理金融資產碳排放，增加綠色資產，降低投融資部位中的灰色資產，透過金融資源的引導，推動社會能源轉型，實踐全球氣候目標。

2021年COP26達成《格拉斯哥氣候協定》，為聯合國氣候協議有史以來首次明確表述減少使用煤炭。燃煤產生的溫室氣體排放將對氣候造成重大衝擊，讓世界擺脫煤炭被視為是達成全球氣候目標的關鍵。因此，玉山針對煤炭商業活動，包括燃煤發電、煤礦開採及設備、煤炭買賣、煤炭運輸等佔營收逾5％之企業，扣除協助企業減碳轉型之專款資金，玉山金控將於2035年底全面撤資煤炭相關產業。

而銷售給顧客之債券，若有涉及煤炭之相關企業，也將全面於2030年底進行標示，並於2035年底停止銷售。

玉山金控永續長陳美滿總經理表示，玉山自2019年即不再提供燃煤電廠專案融資，如今更進一步承諾撤資(Phase-out)煤炭相關產業，是玉山在邁向淨零的重要里程碑，希望能發揮金融業的影響力，協助全球能源系統脫碳轉型。玉山也已於今年2月取得SBTi科學基礎目標倡議組織(Science Based Targets Initiative)目標核定通知，是台灣第一家、亞洲第二家完成SBT目標審查的金融業。

為達SBT目標，玉山已逐步改變原有的投融資業務政策與流程，並提供往來企業永續發展轉型路徑及減碳諮詢服務，鼓勵企業進行碳盤查、設定減碳目標，若申請永續連結貸款並達成減碳目標，亦可享有優惠授信利率。