俄羅斯因相關新冠致死人數逼近78萬人 07:292022/04/02 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 俄羅斯因相關新冠致死人數逼近78萬人。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 路透社根據俄羅斯聯邦統計局（Rosstat）今天最新數據彙整，俄羅斯因相關COVID-19（2019冠狀病毒疾病）致死人數已近77萬8000人。 俄羅斯聯邦統計局指出，2月因感染COVID-19或相關原因致死達4萬3201人，多於1月的3萬5807人。 俄羅斯去年11月感染COVID-19致死將近9萬人，創單月最高紀錄，讓俄羅斯成為全球落在美國之後染疫致死人數次高的國家。（譯者：徐睿承）1110402 《國際產業》普丁親信提警告 糧食出口將僅限給「好朋友」 美國防部：俄軍長數十公里車隊狀態不明 任務未成 #俄羅斯 #COVID #19 #致死 #相關 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北單日暴增40例 侯友宜曝確診者狀況 15:452022/04/01 生活 澤倫斯基示警 俄國準備強攻烏克蘭東部和南部 20:502022/04/01 國際 金研院看世界－金融世界下的戰爭與和平 04:102022/04/01 專題周報 俄羅斯3月製造業PMI 創22個月新低 22:002022/04/01 財經 《國際產業》普丁要求盧布支付 歐企噤聲觀望 11:582022/04/01 財經 被俄羅斯逼急了 歐洲向卡達尋求天然氣替代品 16:422022/04/01 國際 西方制裁反助凝聚 俄獨立機構稱蒲亭民調創新高 15:012022/04/01 國際 社評／習近平不同普丁 更具戰略定力 04:102022/04/01 焦點新聞 歐盟與陸視訊峰會 盼北京勿在俄烏戰爭中援俄 15:042022/04/01 國際 俄羅斯萬一使出這招 郭正亮：大家就死定了 23:582022/04/01 政治 狂踹繼子虐殺貓 恐怖男送審羈押 04:102022/04/01 社會新聞 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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