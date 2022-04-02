路透社根據俄羅斯聯邦統計局（Rosstat）今天最新數據彙整，俄羅斯因相關COVID-19（2019冠狀病毒疾病）致死人數已近77萬8000人。

俄羅斯聯邦統計局指出，2月因感染COVID-19或相關原因致死達4萬3201人，多於1月的3萬5807人。

俄羅斯去年11月感染COVID-19致死將近9萬人，創單月最高紀錄，讓俄羅斯成為全球落在美國之後染疫致死人數次高的國家。（譯者：徐睿承）1110402