基隆新增33例確診個案，全市居家隔離2292人、自主健康管理513人。市長林右昌表示，安樂托嬰中心增6例，其中2名1歲、1名未滿周歲幼兒染疫，目前收治部基負壓隔離病房治療；校園相關雖新增4例，但皆為原匡列居隔者，疫情幾乎得到控制。

中央流行疫情指揮中心今天公布基隆新增33例，其中小吃店相關8例；中正區某工地延伸2例、托嬰中心6例；校園相關4例；家庭群聚9例；台北校園相關（南港高工）2例；感染源待釐清2例。

安樂托嬰中心增6例，其中2名1歲、1名未滿周歲幼兒染疫，目前收治部基負壓隔離病房治療。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

林右昌表示，托嬰中心新增6例，都已匡列居隔，其中2例皆為中心照護的1歲幼兒，有1例輕症、Ct值15，另1例無症狀、Ct值23，目前收治部基負壓隔離病房治療；2例為確診者的太太、未滿周歲兒子；1例托嬰中心教保員；1例確診幼兒的父親。

至於校園新增4例，林右昌說，確診個案對校園安全沒有影響，皆為原匡列居隔者，學校疫情幾乎得到控制，沒有狀況，包括海大1例、崇右1例、經國1例、二信高中1例。另新增9例家庭群聚，其中7例原匡列居家隔離，另2例為新個案，分別是確診者鄰居、友人，目前疫調中。

小吃店群聚案新增8例，其中7例原匡列對象，二採陰轉陽，有3例為消費者友人，另4例為一家人；僅有1例不在匡列中，尚未釐清和其他案例是否相關，個案自述婆婆平常經營小吃店，也負責照顧姪子，小孩日前寄放在家中，出現流鼻水症狀，是否因此感染仍在調查中。

中正區某工地新增2例，1例為接觸者，目前疫調中；另一例為確診者鄰居。林右昌提及，社區前進篩檢站未撤除，鼓勵返鄉社區民眾可積極就近採檢；南港高工增2例，皆為接觸者；另新增2例待釐清。

最後，林右昌公布，本市自3月27日設立PCR核酸檢測的社區篩檢站，截至昨天共計篩檢2萬6776人，陽性確診數是114，陽性率平均為千分之4.26。