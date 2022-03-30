台大公衛學者陳秀熙表示，台灣各疫苗接種2劑時間將超過五個月，保護力即將失效。（圖取自新冠肺炎科學防疫園地）

台灣本土疫情快速升溫，有別於上周僅兩位數，本周確診人數快速飆升到162人，台大公衛學者陳秀熙表示，本土疫情再起與2劑疫苗保護力失效，以及BA.2亞變種逐漸成為主流株有關，尤其四月青少年疫苗保護力也即將失效，他憂心，恐怕會掀起另一波群聚風險，建議當今防疫重點應放在預防重症，長者盡快接種第三劑，即使國際臨床發現第三劑疫苗保護力下降快速，但仍能有效預防重症，避免拖垮醫療量能，疫情就能有效獲得控制。

台大公衛學院教授陳秀熙團隊今天仍舉辦線上直播記者會，陳秀熙指出，目前OmicronBA.2亞變種成為主要變種株，目前六大洲以亞洲、歐洲、非洲、大洋洲，超過50％都已經成為主要主流株。

陳秀熙表示，OmicronBA.2雖傳播力更快，但致死率開始趨緩，不過一旦疫苗施打率低，醫療量能不足，同樣會出現高致死率，目前全球平均致死率為每千人3.5人，其中北美洲為6.19、亞洲也有2.75正因疫苗接種太慢有關。

台灣疫情部分，陳秀熙指出，台灣本土疫情一直以來，都與境外移入個案有關，境外數增加，本土疫情跟著增長，上周境外移入621，本週667人，本土個案則是上周18人，本周飆升到162人。因此，疫苗保護力是重要防火牆，若能一直維持70％以上，才能抵擋群聚感染，這是先前兩個月可以控制疫情的原因。

對於本土社區群聚跨縣市、跨族群多點爆發，他指出，與第三劑疫苗開始失效有關，國際已經證實，接種兩劑疫苗後五個月將開始失效，莫德納疫苗自去年十月施打以來開始失效，三月中旬開始，全台保護力逐漸下降到50％，正好和現在爆發群聚時間相符。

陳秀熙表示，各疫苗施打族群免疫保護力，只要下降到40％~50％極可能爆發群聚感染，如何維持在七成以上，加速第三劑施打，才能比免自染感染增多，導致重症出現的情況。

因此他也憂心，較晚開始第三劑的BNT疫苗，尤其是青少年的施打，四月即將屆滿五個月，屆時保護力掉到50％以下，恐怕會有另一波群聚感染風險。

陳秀熙也分析台灣3月27~28日37名本土確診個案施打疫苗情況，發現感染者中，其中僅半數有施打三劑疫苗，（三劑皆是mRNA的佔19％，兩劑AZ＋1劑mRNA疫苗的佔30％）；打滿2劑的佔35％，未施打與僅打一劑的佔16％。確診者中，有一半打了3劑，正好與目前全台追加劑打了約五成相符合。

新光醫院感染科醫師陳立昇也比較國際臨床實驗指出，包含英國、以色列的臨床統計發現，60歲以上長者施打第三、第四劑疫苗，雖然抗體濃度皆會快速下降，且第四劑疫苗失效更快，但是第四劑接種比上僅接種第三劑，無論重症或是感染風險皆有所下降，感染約下降2倍，而重症則可下降4倍。

陳秀熙表示，由於台灣面臨疫苗失效，加上BA2.3越南變異株侵襲，口罩、保持社交距離已經很難抵擋新型變種株，因此長輩施打第四劑以及盡快完成三劑疫苗的接種，才能有效維持台灣的族群免疫力，以爭取時間等待國際疫情降溫。