本土疫情多點爆發，為加強社區監測，中央流行疫情指揮中心自去年8月30日起推動「定點診所」，民眾如有呼吸道症狀可前往定點診所，由醫師評估後發放家用快篩試劑。根據統計，全台符合定點診所資格者多達8000家，但至今僅有540家加入，占比不到1成，恐難以發揮社區監測效益。診所醫師坦言，定點診所屬於義務性質，卻得付出承擔額外工作和責任，「缺乏誘因」是一大阻力。

指揮中心去年起推動「定點診所」，民眾如有呼吸道症狀可由醫師評估後發放家用快篩試劑，目前全台共540家。（圖取自疾管署）

指揮中心自去年8月底啟動社區加強監測方案，設置COVID-19定點診所，今年更擴大參與資格，包括兒科、內科、家醫科、耳鼻喉科、婦產科等診所或衛生所均可加入定點診所行列，目前全台21縣市共有540家，如有呼吸道症狀的民眾前來看診，可提供公費家用快篩試劑，供民眾返家後使用並回報上傳結果。

根據衛福部109年統計，符合上述科別的診所至少8000家，換算下來僅不到1成投入定點診所行列；即便民眾有症狀欲尋求定點診所協助，恐怕得捨近求遠，還不如直接到大醫院急診做PCR篩檢，以目前的規模，恐怕難以發揮社區監測的實際效益。

哈佛大學公衛學院流行病學博士、台大醫院急診部醫師李建璋認為，定點診所就像是社區疫情的雷達，「當然是多多益善！」當疫情增溫的時候，越多的定點診所，民眾快篩的廣度越高，越容易在早期抓出病例。快篩和PCR各有優缺點，搭配使用是未來必然趨勢，風險低的族群用快篩，有接觸史、有症狀的潛在風險族群則做PCR篩檢，如此分流作法可減輕急診量能的負擔。

台大公衛學院教授陳秀熙則認為，精準化社區監測可避免隱性感染者混入無法維持社交距離、落實戴口罩等防疫措施的公共場所，阻絕社區的傳播鏈；另一重要目的是讓民眾慢慢產生心理上的適應，減少對陽性個案的懼怕，提高民眾在社區的自我監視功能，避免疫情擴大釀成重症及死亡。

但為何多數診所不願加入？中華民國診所協會全國聯合會理事長陳宏麟指出，定點診所的想法很好，「身為醫者，大家都覺得可以配合」，但定點診所屬於義務性質，卻又要承擔責任，診所配合久了好像被視為理所當然，實在是吃力不討好，如果沒有相關配套措施和回饋，恐怕很難吸引更多診所參與。

他指出，定點診所不只是發快篩，還要教民眾如何使用，醫師在診間講一次、衛教人員再解釋一次，但還是有患者不知如何操作，回家後再打電話來診所詢問，這些都會造成人力上的額外負擔；也有民眾希望直接在診所請醫護人員協助快篩，但這非規範內的作法，萬一驗出陽性，整間診所都得隔離停業，如果拒絕協助，又會讓民眾覺得不近人情。

陳宏麟認為，未來如欲擴大定點診所規模，可以從幾個方向著手，提供配套方案或誘因：許多診所擔心被匡列為接觸者，恐被迫停業而影響生計，指揮中心近期放寬醫療機構人力不足時，醫護人員可「免隔離」返回工作，基層診所是否也適用？目前基層診所協助打疫苗有績效獎勵，未來定點診所可否比照設置獎勵標準？

指揮中心發言人莊人祥表示，定點診所屬於義務性質，目前已由272家擴增至540家，主要由各地方衛生局評估，如果診所願意就可以加入定點診所行列。至於未來是否有打算持續擴編？他僅表示，如果衛生局認為有增設需求，可向指揮中心提出申請。