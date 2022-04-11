新冠疫情持續升溫，台中市也傳出有議員助理確診，市長盧秀燕上午出席道路燙平開工典禮時指出，目前議員與助理等接觸人員都已經居家隔離且進行PCR檢測；也因清明連假期間，民眾南來北往的情況增加，這兩天陸續有確診案例出現，台中市今天起將針對有擴大感染疑慮區域開設前進指揮所。

盧秀燕指出，清明節連續假期的後遺症這兩天出現，因連假期間許多民眾外出、曾經跟其他縣市的確診者接觸，這兩天已有些案例出現，針對有擴大疑慮的區域，市府第一時間開設疫情危機處理的前進指揮所。據了解，今天前進指揮所已在東勢的老人養護中心開設。

盧秀燕強調，前進指揮所的開設目的，第一時間是針對整個區域進行篩檢，以確保該處是乾淨、安全的；萬一篩檢出來有人確診，也能趕快找出來送醫，並繼續匡列相關接觸者。台中市是目前第一個採取這個方式的，盼第一時間作好危機處理，將風險管控在一定範圍內。

針對民進黨議員施志昌助理確診，盧秀燕也說，議員與該服務處其他助理都已居家隔離，今天早上也做了PCR檢測，等結果出來才知道是否要進一步擴大匡列，希望不要影響議會的開議與運作。