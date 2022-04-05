全台疫情爆不停，台南今天新增1起本土病例，為鹽水區案25000、20多歲，已接種3劑疫苗，因男友4日快篩陽性，2人到醫院採檢確診，該案無台南足跡，3日搭台鐵自強號172車次自新營到彰化，對台南影響不大。相較新增個案對社區威脅低，市長黃偉哲說，薩克斯風女樂手案24795現為指標個案，因在台南有多處足跡，匡列1308名相關接觸者，86人匡列居家隔離，41人採檢結果陰性。

市長黃偉哲說，相較今天新增本土個案，幾乎無台南足跡，高雄市案24795在台南涉足地點很多，包括餐廳、飯店、宮廟等，因此，該案是當前台南最重視的指標個案，目前已匡列居家隔離86人、自主健康管理1222人，共匡列1308人。

台南今天新增一起本土病例。(台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真)

薩克斯風女樂手案24795匡列1308名相關接觸者。(台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真)

黃偉哲也宣布，即起於婚宴、大型餐會、演唱會及各類型餐廳，包含酒吧、餐酒館等吹奏樂器及演唱歌手，須「脫口罩者」，應有當日快篩或PCR陰性證明，才能演出，且不得步下舞台與民眾互動。

衛生局長許以霖說，案24795於3月26日至4月3日曾在台南有多場表演，包括活動與喜宴場，涉足飯店、宮廟、餐廳等8處地點，與確診者足跡重疊、相關或有相同活動史的民眾匡列1308人，他說，目前這波防疫關鍵在及時阻斷傳播鏈，該案於台南匡列居家隔離者，有41人一採結果為陰性。

台南市政府要求吹奏樂器及演唱歌手，須「脫口罩者」，應有當日快篩或PCR陰性證明，才能演出，且不得步下舞台與民眾互動。(台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真)

針對案24795於台南有多處足跡，衛生局今明兩天於麻豆、永康、關廟及南區開設4處篩檢站，分流篩檢。南區、麻豆區從上午9點即開設篩檢站，永康區、關廟區則從下午2點開設篩檢站。

南區、麻豆兩處今天上午都湧入數百名民眾篩檢，有民眾是參加公司舉辦活動，跟確診者曾身處同一空間，另有多數民眾則是參加喜宴，被通知篩檢。有民眾表示，昨天收到簡訊就一直憂心忡忡，也沒心情放假了，現在只想趕快篩檢才能安心。