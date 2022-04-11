全台疫情持續延燒，醫療量能不堪負荷，台北市目前雖尚未加入中央「輕症在宅照護」試行，但台北市長柯文哲表示，目前鼓勵居家隔離者自宅隔離，因為台北市有加強版防疫專責旅館，所以確診者原則還是會先送入加強版防疫專責旅館，除非每天北市案例超過130例，才會思考擺在家中，而北市也會如火如荼規畫在宅照護系統。

柯文哲指出，台北市有6000人居家隔離，如果案例持續上升，如何以最低成本與病毒共存，老百姓也不要太過樂觀，他說一周前台灣重症率為0.23％，而一周時間現在為0.34％，這反應病例開始上升，死亡也會開始上升，大約10天左右時間，就會出現重症死亡的案例，也會持續增加。

柯文哲也坦言，目前雖然有加強版專責防疫旅館可以收納確診者，但如果案例持續增加，未來恐要把輕症確診者擺在家，如果每日確診人數超過130人，就會施行，現在新北市已經先試辦了，現在還有防疫專責旅館，還沒緊繃，但未來超過，還是會擺在家裡照顧。

柯文哲說，這一周也會開始建立網路虛擬醫院系統，目前已經有居家隔離者擺在家，確診者還是送防疫專責旅館。