指揮中心定調防疫進入以正常生活、積極防疫、穩健開放為原則的「新台灣模式」，日前優化「台灣社交距離APP」實聯制措施等相關功能，指揮官陳時中提醒，依傳染病防治法可以要求確診者務必要下載App並上傳資料，若未配合可依發開罰。

為強化民眾自主防疫、提升疫情調查效率及發掘可能風險個案，指揮中心優化「台灣社交距離APP」實聯制措施等相關功能，鼓勵民眾下載使用。

指揮中心將「台灣社交距離APP」視為科技防疫一大利器，有意要取代實聯制，「台灣社交距離APP」在通知確診個案相關接觸者上，較現行的實聯制做法更為快速且精準。

「台灣社交距離APP」下載安裝後，無須註冊及登錄資料，主要利用藍牙技術，記錄相關資料。

指揮中心本次優化功能，包含「首頁動態畫面」及「確診者上傳接觸資料」等，其中「首頁動態畫面」為方便用戶確認APP是否正常運作；「確診者上傳接觸資料」則由衛生單位通知確診民眾操作APP以取得驗證碼後，由系統上傳其隨機ID及活動區間資料。

指揮中心表示，APP每15分鐘會產生1個隨機ID，並利用藍牙訊號記錄曾接觸的隨機ID，APP每日比對確診者上傳的隨機ID，一般民眾僅需開啟藍芽功能，如經配對出曾與確診者有接觸紀錄，APP便會發出警告通知以提醒用戶，達到實聯通知的效果。

陳時中指出，傳染病防治法可要求確診者務必要下載App並上傳資料，若確診者沒上傳，衛生單位會持續聯絡確診者，有法可以管，但不希望用到法。

目前已經有些場域要求入場時，須出示「台灣社交距離APP」，但不少民眾仍有個資安全疑慮，長時間保持藍芽開啟手機耗電量增，因此仍在觀望是否要下載使用。