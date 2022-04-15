本土確診再創新高？台中市衛生局長曾梓展今在市議會備詢時透露，本土個案今將破1200例。他表示，原本要採購3萬劑快篩，但因中央上周開始徵收，現已無法購買，台中還有剩餘的量，估計5天內用完。

曾梓展今在市議會脫口說出本土確診破1200例，台中市新增33例，確診者、匡列接觸人數暴增，防疫人員忙疫調忙到焦頭爛額。市府先前採購了3萬劑快篩試劑，目前還剩1萬劑，預計5天內用罄，希望中央盡快配發徵收的試劑。

台中市議員何文海、陳淑華、黃守達、陳廷秀等人關切台中整備情形；何文海說，快篩試劑一劑難求，且每劑要價300元不便宜，現在有錢還買不到，要求市府盡速研擬因應配套。

陳淑華關切兒童疫苗如何施打；黃守達指出，中央公布輕症者居家照護指引，台中依人口數比例，需準備580間加強版居家檢疫替代所房間，希望市府努力達標；陳廷秀提醒，不論現行防疫方向要清零或與病毒共存，市府不見得樣樣順時中，應以保障市民安全為最重要考量。

曾梓展說，台中市的輕症居家在宅照護政策已做好相關準備，隨時可因應確診者需求啟動。他表示，全國有1200例12歲以下兒童確診，皆為輕症，多數為類似感冒的咳嗽、流鼻涕，只需藥物治療，尚無住院或併發肺炎的中重症個案。

觀旅局長韓育琪補充，已有一家旅宿業者願意配合成立加強版居家檢疫替代所，預估5月起可提供50間房間。