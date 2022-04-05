基隆市政府推「全民防疫愛心篩檢」，今天下午率先在仁愛區發放4240份快篩試劑。（陳彩玲攝）

基隆市政府推「全民防疫愛心篩檢」，今天下午率先在仁愛區發放4240份快篩試劑，虹橋、水錦里共同使用活動中心發放，陸續有零星民眾前來，但未見排隊人潮。市府表示，今天下午5時前全數發放完畢。

基隆實施愛心篩檢計畫，市府分區域、類別、時序，分批發放13萬750片快篩試劑，即日起至4月9日，連續5天提供設籍本市或居住的18歲以上民眾領取。參與對象分別為18歲以上一般民眾占54.49％，維持關鍵基礎設施人員29.44％，易擴散不易掌握族群10.93％，基層診所5.13％。

基隆市政府考量後勤量能，決定仁愛區率先發放，其他六個行政區另分時段。民政處長王榆森表示，該區約4萬餘人，市府依人口數比例的10％配發，希望民眾索取試劑後盡快篩檢，除找出社區潛在感染者外，也盼提高民眾自我檢測能力和防疫意識，明天開始剩下六個行政區、125里會陸續發放，將依每天實際發送數量，再討論是否加發試劑。

仁愛區虹橋、水錦里各分配到205劑和240劑試劑，2里今天共同使用活動中心，於1時30分準時發放，起初有數十人前來領取，後續皆是零星民眾，未有排隊人潮。虹橋里長李碧霞指出，昨天試劑到貨後立即分裝，並至里內張貼公告，挨家挨戶告知，雖然非常忙碌，但相當認同市府的決策，全力配合。

市民張姓女子表示，會領取試劑主要是家中有小孩被匡列居家隔離，想測試自己目前健康狀況，並非認同市府的計畫；另名男子則指出，自己在港公司上班，每天都需要快篩，得知市府免費提供，立即來領取。據統計，截至下午5時前，4240份試劑全數發放完畢；市府強調，可看出民眾對自主防疫意識相當高。