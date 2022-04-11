一名男子表示，因和確診者足跡重疊，配合防疫政策在家居家隔離，依照新北衛生局指定時間，自費搭乘防疫計程車到醫療院所採檢，結果卻收到疫情指揮中心的簡訊，稱他離開居家範圍，已違反居家隔離檢疫規定，他氣炸痛罵「腦子有洞嗎？指揮中心怎麼不去做腦瘤篩檢？」貼文曝光引發大批網友討論。

原PO昨（10）日於論壇《巴哈姆特》指出，因為與確診者足跡重疊，被匡列進行居家隔離，衛生局要求他到醫院採檢，流程都配合政府的流程走，沒想到卻收到指揮中心的簡訊，稱他已離開居家範圍，違反居隔檢疫規定，將處以罰鍰，並進行強制安置。

原PO當場氣爆，認為自己依照衛生局指定時間，到指定的醫療院所篩檢，自費防疫計程車車資245元，外加篩檢費用300元，結果卻被指揮中心認定離開隔離範圍，他氣得回覆指揮中心簡訊，「腦子有洞嗎？指揮中心怎麼不去做腦瘤篩檢？」

原PO分享自己到醫院採檢的收據。（圖／翻攝自巴哈姆特）

該篇文章被網友轉發到PTT、爆料公社，引發網友熱烈討論，「這真的很bug」、「衛生局是新北市的，簡訊是指揮中心傳的，兩個分屬不同單位沒有整合」、「疫情都已經流行3年多了，還沒有一個地方和中央統整的系統，被匡列篩檢、計程車還要自費，爛成這樣也是不簡單」、「很明顯各玩各的，中央和地方都搞不清楚狀況」。

留言中也有人說，該簡訊是系統發送的，只是警告作用，「我也曾經收到一樣的簡訊，警局打來確認後就沒事了」、「簡訊只是提醒你不要亂跑」、「其實這種情況已經很久了，也沒看到改進」。對此原PO事後也更新說，不論是不是系統自統發送，都不該發訊息恐嚇人民，「根本是擾民系統」。