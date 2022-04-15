台東新增5名確診者，皆與成功鎮廟宇進香團有關。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東新增5名確診者，皆與成功鎮廟宇進香團有關。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東新增5名確診者，皆與成功鎮廟宇進香團有關。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東新增5名確診者，皆與成功鎮廟宇進香團有關。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東新增5名確診者，皆與成功鎮廟宇進香團有關。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東新增5名確診者，皆與成功鎮廟宇進香團有關。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東新增5名確診者，皆與成功鎮廟宇進香團有關。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東新增5名確診者，皆與成功鎮廟宇進香團有關。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東新增5名確診者，皆與成功鎮廟宇進香團有關。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東新增5名確診者，皆與成功鎮廟宇進香團有關。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東新增5名確診者，皆與成功鎮廟宇進香團有關。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東新增5名確診者，皆與成功鎮廟宇進香團有關。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東新增5名確診者，皆與成功鎮廟宇進香團有關。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東新增5名確診者，皆與成功鎮廟宇進香團有關。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東新增5名確診者，皆與成功鎮廟宇進香團有關，群聚感染燒進台東縣府，縣府有2主管確診、7名主管居家隔離。另外2名是成功進香團團員、皆為50多歲男性，接種過1劑疫苗；另1名為未接種疫苗60多歲女性。縣府15日一早緊急消毒，部分科室採分流辦公，另國立台東高中有學生居隔，該班15、16日停課。

縣府祕書長盧協昌表示，縣府有23位同仁（包括7位一級主管），因與確診者有相關密切接觸而被列為居家隔離，目前有2人篩檢後確診，其餘居隔的主管採檢皆為陰性。縣府立即於今早上班前請環保局消毒大隊清消縣府周邊環境。

縣長饒慶鈴指出，縣府去年已多次執行居家辦公，目前各局處業務推行並不受影響，盧協昌也與各單位進行防疫視訊會議，相關的防疫作為可能會對洽公民眾產生不便，敬請民眾見諒。

台東縣成功鎮廟宇至宜蘭進香，團員31人中就有20名確診，其中包括縣議員許進榮，而台東縣議會近日正值臨時會期，縣府職員、縣議員和許進榮密切接觸，遭匡列隔離。此外，台東縣議會有7名縣議員、2名助理、1名員工匡列居家隔離，目前檢測為陰性。

台東高中有1位學生與確診者有密切接觸，被匡列居家隔離，依規定該班15日下午至16日暫時停止實體課程。

另外，因疫情逐漸升溫，教育處宣布，原定4月30日及5月1日一連兩天在縣立體育場舉行的111年全縣運動會田徑比賽，考量參賽國小學童因未施打疫苗，且賽事競賽期間無法全程配戴口罩及保持適當距離，且此次賽事無涉及全國賽事選手資格選拔，最後決議停辦。

教育處指出，台東縣國小及幼兒園從4月13日起至5月13日暫停跨縣市畢業旅行或校外教學活動。台東縣的停課標準係依照教育部修正發佈「校園因應COVID-19疫情暫停實體課程實施標準」辦理，如班級有居家隔離者，該班級預防性停課1至3天，而停課天數統一由教育處視個案情形做決定。同時強調，台東會視疫情狀況進展滾動式調整及應變。