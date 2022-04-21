屏縣府5月1日起將送新手爸媽市值近3000元的育兒包，盼藉產前產後無微不至的照顧，有效提高生育率。（謝佳潾攝）

屏縣府5月1日起將送新手爸媽市值近3000元的育兒包，盼藉產前產後無微不至的照顧，有效提高生育率。（謝佳潾攝）

屏縣府5月1日起將送新手爸媽市值近3000元的育兒包，盼藉產前產後無微不至的照顧，有效提高生育率。（謝佳潾攝）

屏東縣嬰兒出生數逐年降低，近8年從5000多名降至約4000名，為此，縣府祭出多項社福育兒政策，繼送6000元好孕車券後，5月1日起辦理出生登記即獲贈市值近3000元的育兒包，盼藉產前產後無微不至的照顧，有效提高生育率。

屏東縣長潘孟安指出，少子化現象愈趨嚴重，據內政部資料統計，2021年的新生兒比2020年減少1萬1429名，而屏東的嬰兒出生數更從7、8年前開始逐年遞減，約從5000多名降至4000名，縣府一直設法盼解決這項國安危機。

潘孟安說，讓年輕人敢生敢養願意養是解決之道，而縣府要做最好的後盾，要積極推出多項社福育兒政策，除生育津貼外，從產前到產後也都要照顧到，產前凡設籍屏東縣的孕婦都可申請價值6000元的好孕車券，免費搭車去產檢，產後還可申請月嫂到宅服務，減輕照顧負擔。

而母親節前夕，潘孟安又加碼送大禮，他說，自5月1日起，凡在屏東縣辦理出生登記、且父母一方設籍屏東者，都贈送市值近3000元的育兒包，內裝除有保養柔濕巾、泡泡香浴露等用品外，還有祝賀卡及育兒手冊等，禮物時尚又實用。

潘孟安彷彿化身專業推銷員，大力推薦這款育兒包，他指著包包興奮道，容量大、方面取物，是這款包的設計重點，加上選用耐髒、防水及灰藍色的中性風格配色，不僅適合媽媽背，也很適合爸爸，此外還附有斜背帶、減壓護肩墊及防濕尿布墊等，貼心度爆表。

潘孟安的介紹，令新手媽媽很有感，許姓媽媽說，市面上的育兒包不便宜，縣府這份禮物對媽媽來說非常實用，省下一筆錢還能享有如百寶袋一樣的育兒袋，加上附贈的相關福利與衛敎資訊育兒手冊，整組堪稱是新手爸媽的神助手。