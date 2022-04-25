埔里鎮慈恩社區一處廠房，被堆置大量事業廢棄物。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

埔里鎮慈恩社區一處廠房，被堆置大量事業廢棄物。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣屢遭不法業者傾倒事業廢棄物，其中，不肖業者在埔里鎮租地建廠房，卻用於堆置有毒事業廢棄物，初步估計清除費用超過6000萬元；縣長林明溱25日在縣務會議中痛批「不可饒恕」，一定要揪出業者，負起清理責任。

環保局長李易書在縣務會議中指出，埔里鎮慈恩社區地主陳情，指稱土地出租後遭人棄置大量廢棄物，評估清理完成需花費6000萬元至1億元的經費，因無力負擔向縣府求助。

林明溱表示，全國工業廢棄物亂倒的情況層出不窮，南投縣很多偏遠地區，也常有來自都會區的不法業者，棄置具有危險性的事業廢棄物；縣府財政拮据，沒有處理那些廢棄物的經費，也沒有義務幫忙不法業者善後，因此，當場指示警察局與環保局成立專案小組，追溯源頭，查出製造那些廢棄物的工廠，並要求原廠自行處理。

李易書表示，埔里鎮慈恩社區堆置的廢棄物，包括太空袋、桶裝易燃溶劑及汙泥，還有集成灰和爐渣等，數量超過1000公噸；當時傾倒廢棄物的司機被查獲，移送法辦且已判刑，但是當事人早已脫產，難以追償，而且辯稱不知道廢棄物來源。

李易書指出，依據《廢棄物清理法》產製廢棄物的事業主，如果未盡妥善清理的責任，可要求業者將廢棄物運回原廠，讓環境恢復原貌，環保局將與警察局通力合作，追查原製造工廠；至於地主部分，除了追究相關法律責任，也要求加強廠區維護，加裝監視錄影設備並且在現場加鎖，避免再被堆置廢棄物。