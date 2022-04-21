周玉蔻確診！李秉穎同框恐波及指揮中心？ 陳時中曝與會專家身體狀

資深媒體人周玉蔻今天自行在臉書宣布PCR採檢陽性確診，但她昨天上午主持廣播節目才專訪衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人、臺大醫院醫師李秉穎，兩人近距離談話約1小時，而李秉穎昨天下午亦出席ACIP會議，外界擔憂是否波及指揮中心及其他專家。

周玉蔻上午獲知確診後，透過電話、LINE及簡訊告知最近3天接觸者，其中李秉穎已自主PCR採檢，結果為陰性。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，「李醫師已經檢驗陰性，昨天一起開會的人沒有問題，大家身體都還好」，也不會影響指揮中心運作，專業討論可透過視訊或電話進行。

由於李秉穎和周玉蔻在廣播節目中接觸大於15分鐘，但兩人都戴口罩，李秉穎是否會被列為密切接觸者而居家隔離？陳時中認為「要看接觸的情況」，目前對於密切接觸者的定義還是一樣，在沒有適當防護下接觸超過15分鐘，就可能被認定為密切接觸者。

立委蔡易餘日前也與周玉蔻同節目錄影，嘉義縣衛生局認定須居家隔離，目前快篩為陰性。但他上午在立法院審查國務機要費除罪化一案，與多名立委有接觸，甚至有脫口罩喝飲料，在場立委是否需要採取自我健康監測？陳時中表示，個人案件要個別疫調而定，「我不知道他的情形是怎麼樣」。