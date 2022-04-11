本土疫情升溫，國人對快篩試劑需求逐漸升高，中央流行疫情指揮中心日前與廠商簽訂800萬劑快篩試劑共同供應契約，企圖讓價格更親民，但仍有民眾反映明明進口快篩是免關稅，為何價格還是如此高昂？指揮官陳時中表示，台灣市場相對不大，因此價格上會比較有一些彈性。

陳時中表示，新簽訂的800萬劑快篩國家隊，是採共同採購契約，政府不介入採購，而是設定招標的基本價格讓廠商來投標，有需要的人可直接在平台上購買，目前都是以公務體系為主。另外被認定為高風險地區的縣市，則可提計畫讓民眾免費索取快篩，每次以20萬劑為限。

外界質疑，國內快篩試劑價格太貴，進口試劑明明無關稅，卻還要歐洲的兩倍價。陳時中解釋，台灣市場相對沒那麼大，所以價格比較有一些彈性。台大兒童醫院院長黃立民認為，本土個案數破千只是時間早晚，但不太可能破萬，因為篩檢量能不足。

陳時中回應，目前國內篩檢量能全開為19萬多，如果陽性率超過5％就是1萬人染疫，這在許多國家不是稀奇事情；目前台灣陽性率維持在0.5％，整個疫情期間維持在0.18％，現在升到0.21％。