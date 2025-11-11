行政院長卓榮泰11日率官員赴立法院備質詢，民進黨立委莊瑞雄提到「秋祭」在活動中祭拜共諜吳石，國民黨主席鄭麗文仍堅持參加，想詢問卓榮泰的看法。卓榮泰表示，鄭麗文明知中國共產黨大力吹捧共諜吳石，要求涉台人員學習其精神，仍不避諱出席相關活動，看不出鄭麗文帶領的國民黨要如何保衛中華民國，已與我國理念背道而馳，更抨擊鄭麗文與人民的距離太遙遠。

莊瑞雄針對產業轉型與社會正義議題提問卓榮泰，並首先聚焦近期的價值爭論。莊瑞雄指出，國民黨主席鄭麗文日前出席1950年代白色恐怖時期的秋祭追思慰靈大會，會中追思對象包括被判定為共諜的吳石，質疑：「對於一個政黨領袖參加共諜追思，你怎麼看？」而且鄭麗文對前總統蔣介石誕辰隻字未提，反而出席吳石追思會，令人不解「這是哪一個版本的國民黨，是台灣的國民黨還是北京的國民黨？」

莊瑞雄進一步指出，過去江啟臣、馬英九、韓國瑜至少在蔣介石誕辰時仍會致意或獻花，維持一致性，如今鄭麗文對蔣介石隻字未提，卻轉身向吳石致敬，「反共旗子還沒放下，忠誠就先投降，這會導致國家錯亂。」他直言，這樣的行為是在破壞民主社會、助長滲透台灣自由體制的敵人。

卓榮泰對此表示遺憾，鄭麗文明知中國共產黨大力吹捧吳石、要求涉台人員學習其精神，仍未避諱出席相關活動，「這幾天社會討論熱度高，但仍阻止不了她去參加活動。」

卓榮泰表示，這代表鄭麗文不在乎社會觀感與歷史定位，也無視對岸利用吳石精神加強對台統戰的事實，鄭與人民的距離太遙遠。

卓榮泰指出，共諜是要消滅國民黨、消滅中華民國的，這與政治犯、思想犯性質不同，身為國民黨主席的鄭麗文應該明白歷史，「當吳石在中國大陸被吹捧，鄭麗文已經陷入統戰過程中。」

卓榮泰警告，大陸強化統戰最終結果，就是讓中華民國的防線被內部削弱，「保衛中華民國，已經無法在鄭麗文帶領的國民黨身上看到，她已經與這個理念背道而馳」，政府將持續堅持民主與自由的原則，確保國家價值不被動搖。