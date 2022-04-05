農曆三月迎媽祖！大甲媽祖將於國曆8日晚上11點起駕，進行為期9天8夜的遶境進香活動！為保護信眾健康及配合政府防疫規定，參與遶境活動民眾須完成3劑新冠疫苗接種，依接種紀錄向鎮瀾宮領取「3OK」識別證。

為幫信眾完成疫苗接種，台中市政府特別派出行動防疫車，6日起至及4月8日止，每天下午1點至3點在大甲區公所開設行動接種站，提供莫德納、高端及AZ等三種疫苗，免預約、隨到隨打；另台中市還有478家(大甲區14家)新冠疫苗接種合約院所，請信眾把握機會儘速接種。

衛生局表示，統計至4月4日上午8點為止，台中市已完成621萬2915人次新冠疫苗接種，其中第一劑接種245萬5750人，全人口涵蓋率87.38％；第二劑接種230萬8312人、涵蓋率82.14％；基礎加強劑接種3萬8318人、涵蓋率1.36％；第三劑(追加劑)接種141萬535人、涵蓋率為50.19％。

近期國內疫情升溫，衛生局呼籲，遶境期間請信眾務必遵守防疫規定，全程戴口罩、不鑽轎底、不共食、避免群聚休息。

依據鎮瀾宮規定，起駕當日要打滿3劑並戴上識別證才能入廟，建議信眾可在媽祖神轎經過路線，定點等候參拜，降低人流移動與疫情風險，以防疫行動力展現對媽祖的敬意與支持。