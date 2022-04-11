(11:47更新身分)大甲媽遶境今（11日）中午將進入嘉縣新港鄉，每年必經路程新港及雲林交界的崙子橋附近今天上午近9點時發生一起嚴重車禍，78歲張男機車載著68歲蕭女迴轉時，遭載運香客物資的小貨車及遊覽車包夾，張男到院前無生命跡象，送醫後仍宣告不治，另蕭女受有腦出血與多處骨折，仍有生命危險搶救中。

78歲張男騎機車載68歲蕭女，與小貨車載運香客物資的友人從嘉義縣新港鄉145甲縣道由南向北騎，要到崙子橋迎接大甲媽，未料，張男突然迴轉至對面車道，開小貨車的友人閃避不及向左偏，迎面撞上自己的友人，後方遊覽車也撞上機車，機車被兩面包夾，騎士則卡在遊覽車頭下方。

消防人員獲報到場後緊急將2人救出，據了解，蕭姓男騎士救出時已無生命跡象，經送院後仍不治，蕭女經到院檢查後，發現受有氣血胸、左邊鎖骨骨折、腦出血、手腳多處開放性骨折、多重外傷，有生命危險，仍在急救中。