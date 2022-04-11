鬼之切（00:15碰撞）（2022.04.04 花蓮縣新城鄉新興路 重機與汽車事故（WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

結果下個路口重機遭左轉車輛撞上。（截自《WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台》影片）

按照交通法規，大型重型機車應比照小型汽車規定，不得行駛機車專用道，不過一輛雙載紅牌重機，行經花蓮台9線遇上塞車，不但在機車道狂飆還闖紅燈，但是沒過幾秒，經過下一處路口，就被一輛左轉汽車給撞飛，影像曝光，網友笑稱：這就是因果。

《WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台》貼出一段重機與汽車碰撞事故影片，車禍發生時間是4月4日晚間7時37分左右，地點在花蓮縣新城鄉新興路，影片中只見當時塞車，汽車都塞在車陣中，但一輛雙載的紅牌重機，卻在機車道上高速前進，甚至還闖紅燈。不過行經下一處路口時，對向一輛白色轎車從車陣空缺處左轉，當場撞上重機。

影片曝光，網友紛紛表示：「這就是因果，如果前面沒闖紅燈，那後面就會因為時間差，而不會被撞到，或者紅牌如果願意乖乖排隊，那也能安全無事，這些都是因果，先有因才有果。」、「闖紅燈很爽吼，蝴蝶效應，如果沒闖第一個紅燈，就不會發生車禍。但是，態度決定命運，一直闖紅燈的人，注定發生車禍」、「這就是這頻道影片看不夠多，沒有覺得這路口眼熟會出事就直接衝了。自從看多了這頻道的影片，每次過路口都在看會不會有三寶直接左轉不探頭」、「兩邊都目洨，反正這種不看的，沒出人命，要多撞幾次才會學乖。加上大重不乖乖排隊要走機車道，這種不撞要撞誰呢？」。