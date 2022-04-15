基隆市警察局交通隊統計今年1至3月交通事故，共有2534件，當中半數以上與機車有關，導致1354人受傷與4人死亡，同時間取締6337件交通違規，最常見就是闖紅燈，其次是行車超速，警方提醒交通事故與違規息息相關。

基隆市警察局交通隊組長楊弘亮表示，1至3月交通事故2534件中，一般車損最常見，大多數是駕駛人沒有注意前方車況，或變換車道時未確認旁車，在1354位受傷民眾中，大多數都是騎乘摩托車，年紀分布在20歲左右。

針對6337件交通違規，楊弘亮指出，民眾為按照交通號誌行駛，闖紅燈最常見，多數是交警在現場發現當場告發，也有利用科技執法逕行舉發，另外，民眾未按道路規定時速，超速駕駛被測速照相機發現也很相當多。

楊弘亮補充，違規事件中酒駕約有70至80件，都警員發現後直接取締。

楊弘亮提醒，基隆市警局針對交通事故防治，首度引進「肇事嚴重度指標」，在死亡、受傷、車損不同樣態上，歸納出容易肇事路口與路段，精準取締違規減少交通事故發生。