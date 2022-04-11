因韓國疫情降溫，當地最大集團三星電子11日表示，將放寬公司內社交禁令，包括直接面對面的會議、群聚活動以及外出出差等，試圖為日後新常態提前做準備。

在三星最新公布的抗疫規範中，原本不得以才要的出差活動，現在不管是在韓國本土或出國到海外，全部都可以放行。同時，公務巴士以及直升機接送，也可重新運作。

三星公司聚餐或下班後的聚會，少於10人准予進行。另外，不超過300名員工的群聚也可，但更大型集會還是不可以。不過，為避免Omicron高度感染性，三星還是規定室內須戴口罩，以及房間內人數限制，最多不能超過平常的一半等。

另外，避免新冠病毒日後反撲，三星目前還有半數員工可以不進辦公室在遠端辦公。除了三星以外，韓國許多大財閥也都陸續鬆綁抗疫規定。

上周，韓國浦項鋼鐵在首爾的員工，悉數可返回辦公室上班。同時，增加室內群聚人數，以及延長營業時間等。

至於現代汽車集團，也放寬韓國內的商務旅行、定期培訓以及大小會議規範，同時，繼續實行至少半數員工的遠端工作政策。還有要出差的話，也不再需要一定得打過疫苗才行。

韓國政府表示，自3月17日新冠高峰期過後，每日新確診數量都一直在減少。目前，已大減至10萬人以下，較約1個月前曾超過62萬相比，當地新冠疫情確實有趨緩。