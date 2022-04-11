週末連續兩天本土個案突破4百例，全台遭匡列隔離人數呈倍數成長，累計超過3.2萬人、創新高，隨著疫情升溫，快篩需求大增，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在義光教會演講時提到正在準備「快篩國家隊」，將朝向免費發放快篩試劑。

根據統計，去年每位新冠確診者平均匡列6.7人居家隔離，今年以來，每位新冠確診者平均匡列16.77人。指揮官陳時中估算，若每天新增1千名確診者，相當於1.6萬人須隔離10天，得準備16萬間防疫旅館或集中檢疫所，一定不可能做到。

指揮官陳時中以基隆模式為例，指揮中心正朝向讓快篩更普及、價格更親民努力。目前已有800萬劑家用快篩供應契約，也有供應平台，若有地方有計畫執行快篩可向指揮中心提出申請。

這波本土疫情確診個案遍及全台18個縣市，連唯一沒有病例的南投縣也增加2例確診。指揮官陳時中昨表示，週日的本土確診案例數和週六差不多，不排除和假日檢驗量、通報數較少有關，仍提醒疫情未到高峰。

因此，日前公布訂定「COVID-19確診個案居家照護管理指引」，走向「重症清零，輕症有效控管」策略，續推動「新台灣模式」，達到正常生活、積極防疫、穩健開放。

另外，前台大感染科醫師林氏璧醫師上週五受邀參加交通部觀光局旅行業從業人員及導遊、領隊人員防疫講習內容討論會議，因應接下來可能國境開放要預做哪些準備，透露大家的共識都是總有一天要開放國門恢復旅遊。

週末陸續新增中重症個案，指揮中心現階段防疫目標為重症清零，盡量把重症和死亡率降低，仍仰賴持續提高新冠疫苗至少2劑及最好接種第3劑。

林氏璧醫師認為，除了涉及老人家活動的場域防疫規範要較嚴格，疫調要特別重視有無接觸老人，也要繼續提高老人、慢性病族群的第3劑施打率，越高越好；且中重症患者或是有重症風險者，要優先讓他們住院，不能有醫療排擠現象。