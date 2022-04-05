台中市政府從4月4日起到4月10日也提供9處外展站18場次為民眾接種新冠疫苗。（台中市衛生局提供）

疫情燒不停，台中市連日來出現台中喜宴、桃園電商工作室以及花蓮醫療機構等三大傳播鏈確診者，疫情激起民眾接種疫苗，衛生局統計從3月28日到4月3日有近1萬4次接種疫苗；而為因應大甲媽遶境，台中市衛生局6日起派出行動防疫車，將連續3日每天下午1點至3點在大甲區公所開設行動接種站，提供三種新冠疫苗免預約、隨到隨打服務。

大甲媽祖將於4月8日晚上11點起駕，進行為期9天8夜的繞境進香活動，為保護信眾健康及配合政府防疫規定，參與遶境活動民眾須完成3劑新冠疫苗接種，依接種紀錄向鎮瀾宮領取「3OK」識別證，為幫信眾完成疫苗接種，台中市政府特別派出行動防疫車，6日起至及4月8日止每天下午1點至3點在大甲區公所開設行動接種站，提供莫德納、高端及AZ三種疫苗，免預約、隨到隨打，另台中市還有478家，含大甲區14家新冠疫苗接種合約院所提供接種服務。

台中市衛生局也發現疫情升溫也催出打氣，統計3月21日到27日台中市共接種46121人次，平均每日接種6589人次；而3月28日至4月3日共接種60085人次，每日平均8584人次；約增加3成的打氣。

衛生局指出，統計至4月4日上午8點為止，台中市已完成621萬2915人次新冠疫苗接種，其中第一劑接種245萬5750人，全人口涵蓋率87.38％；第二劑接種230萬8312人、涵蓋率82.14％；第三劑（追加劑）接種141萬0535人、涵蓋率為50.19％，第三劑涵蓋率已突破五成。