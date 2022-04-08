111年全國身心障礙國民運動會9日至12日在台中市登場，台中市政府運動局長李昱叡表示，賽會防疫規劃比照國內大型綜合賽事，並由中央審核通過防疫計畫，這屆賽事採「閉門賽」方式辦理，包括各賽場及開閉幕典禮全面精簡舉辦，不開放民眾入場觀賽，加強落實各項防疫措施。

運動局說明，賽會嚴格落實防疫措施，包括所有工作人員賽前14天完成新冠疫苗接種2劑並提出正本證明，或賽前48小時內快篩檢測陰性證明；賽場及開閉幕典禮不開放民眾入場觀賽，將以直播與轉播方式提供觀賞；各賽場嚴格執行防疫措施，所有進入人員一律憑證入場，未持證件者不得通行；各場館設置單一出入口處、防疫站及暫時隔離區。

確實執行量測體溫、手部消毒及實聯制，管制人員進出；各場館清潔消毒頻率加強；競賽場僅上場比賽時間選手可免戴口罩，其餘時間與人員一律全程佩戴口罩；頒獎及受獎者一律全程佩戴口罩，獎牌及獎品由受獎人自行佩掛。

李昱叡局長指出，市府持續加強賽會防疫工作，打造安全、優質的競賽平台，更多資訊可至賽會官網( https://111sport.edunets.tw/Module/Pages/Index.php?ID=5 )查詢