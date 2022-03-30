中央流行疫情指揮中心今（30）日公布國內新增163例COVID-19確定病例，分別為56例本土個案及107例境外移入（53例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。指揮官陳時中憂心，確診個案多且散發。

指揮中心表示，今日新增本土個案為36例男性、20例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為51例男性、56例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南（20例）、印尼（12例）、美國及香港（各4例）、泰國（3例）、緬甸、澳大利亞、韓國、菲律賓及馬來西亞（各2例）、荷蘭、新加坡、柬埔寨、日本、法國、瑞士、加拿大、俄羅斯及印度（各1例）移入，另45例調查中。入境日介於今年1月26日至3月29日。

指揮中心統計，截至目前國內累計6,966,983例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含6,943,537例排除），其中23,155例確診，分別為7,319例境外移入，15,782例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計135例移除為空號。2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。