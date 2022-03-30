中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增56例本土個案，本土個案以基隆銀河小吃店衍生的警察局群聚仍擴散最嚴重，新增13人，另外還有6起零星個案，基隆單日就新增19人，整起傳播鏈累積68人確診。指揮官陳時中表示，基隆床位已滿，疫情未收斂，今天下午四點預計與醫福會執行長王必勝一同前往基隆視察。

陳時中表示，基隆篩檢站昨天共採檢2千多人，今天基隆相關傳播鏈至今共68人確診，有一家六口都染疫外，有多個地方不同場域還有學校國中情況，整起案子還未收斂，要非常提高警覺。

陳時中表示，目前基隆傳播鏈累積68例，有4個類似的小吃店場域，可能性質大致相同，還有行業別的幾個群聚的樣式要了解一下，社區篩檢站昨天效果應該不錯，有兩千多人。

陳時中表示，基隆檢疫所只有一個，一下就把病人放滿，還需要其他地方放，因此會和王執行長前往了解一下確診和匡列如何分配，以及衛生局疫調作為，就地了解一下情況。