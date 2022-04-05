國內今(5)日新增本土個案216例，清明連假即將結束，外界憂心收假後恐再爆發一波確診潮，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，以目前的病毒潛伏期來看，連假後大約需觀察10天，至少也要7天；此外，桃園、高雄等縣市也祭出快篩令，例如將市府員工、警消列為強制快篩對象，但台北市長柯文哲則認為沒必要快篩，反而會增加偽陽性問題。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中認為，社區快篩是為了圍堵，希望及早找出染疫者並了解不明傳播鏈，能夠做出更精確的防疫措施；至於有人說要不要做，都是適用於每個不同情況，例如去年在環南市場直接做PCR，因為染疫率很高就直接做PCR，如果是散發情況，那就適用快篩。

他指出，以目前的病毒潛伏期來看，連假後大約需觀察10天，至少也要7天；這兩天檢驗數約2萬到2萬5，比上周平均3.5萬來得少，目前陽性率為0.5％。

基隆「類普篩」今天上路，針對設籍或居住在基隆的18歲以上民眾，預計在5天內發放13萬份家用快篩試劑，以每一里10％的人來配發。陳時中表示，沒有說一定要發多少出去，以「自願篩的人都能拿到」作為方向，會視本次實施情況來擬定未來全國區域篩檢計畫。

陳時中說，基隆市長對這事情非常重視，也請教了很多專家，倒沒有說一定要發多少數量出去，基本上以自願想要篩的人就能夠拿得到作為方向，第二個是有一些關鍵設施的人，有風險存在時也應該要篩，其他大概就是以自願為主；將視這次實施的情況如何，來擬定未來全國區域要做篩檢時的計畫。