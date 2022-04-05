清明連假最後一天，本土病例今(5)日一口氣暴增216例，再創今年新高！對於本土疫情升溫，不少民眾擔心連假後疫情大爆發，是不是又要禁止內用了？還有網友認為現在禁內用，店家可以一邊防疫、一邊防跳電很棒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中則表示，疫情還沒到高峰，目前並沒有打算要加嚴措施。

疫情大爆發？本土單日飆破200例 陳時中：高峰期還沒到

本土病例今天新增216例，其中仍以基隆小吃店群聚最多，新增34例、新北三峽群聚31例、中和社區12例、台中婚宴衍伸新竹縣醫院16例、旅行團衍伸花蓮某醫院5例、舞蹈老師群聚4例、桃園某工作室新增2例、大潭電廠群聚1例。

面對本土疫情多點散發，再度引起《PTT》網友熱烈討論，不少人看到今天新增超過200例後超怕，直呼「連假完肯定大爆炸」、「要禁內用了嗎？」還有人說回想去年這時候，全台灣都禁止內用，店家連冷氣都不用開了，質疑為什麼現在不禁止內用，直言「一邊防疫、一邊防跳電，這不是很棒嗎」。

其他網友則紛紛回應「疫苗打爽的？」、「恐慌仔可以挖個洞埋起來，疫苗打三劑了」、「都要共存了是要禁什麼內用」、「新台灣模式正常生活，你在那邊禁內用」；但也有人說「也別怪恐慌仔，小孩子大部分都沒打」。

對於本土病例再創今年新高，許多人關心防疫是否會升級，陳時中則表示，目前看來還沒到高峰，因為還是有幾條不明傳播鏈，整體發展頂多是持平，會不會再往上走不知道，因此不認為現在已達高峰，疫情應該還在發展中，至於是否有加嚴措施，陳時中回應，目前沒有這個打算。