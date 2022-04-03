中央流行疫情指揮中心今(3)日公布國內新增183例本土個案，已經連續三天破百，面對本土疫情再起，有民眾納悶，為何餐廳內用還是大爆滿，結果不少人透露真心話指出，其實更怕的是被抓去隔離。

本土+183再創新高！ 新北71例最多 另有97例境外移入

一名網友在《PTT》表示，昨(2)日去逛百貨公司的美食街時發現座無虛席，到餐廳用餐也幾乎全滿，他不禁質疑，近日確診那麼多，為何餐廳內用還是大爆滿，而且恐懼度甚至比過年那段時間一天確診30、40例本土時還低？

網友紛紛回應「疫苗打好了」、「保險也買好了」、「沒升級啊」、「反正沒三級沒差」、「除非自己身邊的人得，不然真的無感」、「99.7%無症狀輕症是要怕三小？」、「蘇貞昌都說接下來是新台灣政策了」、「時空背景不同，現在小感冒免驚啦！」

有不少人都不約而同道出真心話指出，打疫苗就是為了要正常生活，而且其實現在大家最怕的是被隔離，直呼「疫苗打了，要怕的是隔離」、「怕的是被抓去隔離」、「現在沒人怕病毒，怕被抓去關而已」，還有人說「怕之後不能玩，當然先玩爆」。