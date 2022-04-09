一代武俠巨星「獨臂刀王」王羽5日病逝於台北振興醫院，享壽80歲，長女王馨平緊急從香港趕回台灣處理爸爸後事，目前正在隔離中，她今（9日）中午也公開爸爸告別式資訊，將在4月28日於基督教台灣信義會台北真理堂舉辦追思禮拜，邀請至親好友一起追思懷念父親王羽。

王羽生病時，由於大女兒王馨平住在香港，小女兒王美怡則在加拿大，主要由二女兒王加露照顧，據《明報》報導，王馨平透過視訊見過父親王羽最後一面，便從香港飛回台北處理後事，目前抵達台北正在進行隔離，她昨也在IG曬出面對窗外做瑜珈的照片，接著跟所有關心她的人報告近況：「回台北旅途非常順利，隔離的環境也很舒適，謝謝大家掛心」，接著強調：「香港的限聚仍十分嚴謹，便製作每周最新的瑜伽練習，希望提供讓大家保持正能量」。另外，王美怡則將於明天搭機，預計於10日晚上抵達台北。

王馨平全文：

我們摯愛的父親王羽先生，於二○二二年四月五日蒙 主恩召，安息主懷，在世旅居80載。

我們將於二○二二年四月二十八日星期四於臺北市大安區新生南路三段86號為舉辦追思禮拜。敬邀至親好友與我們一起追思懷念，並向您獻上最深的敬意。

謝謝您！

全體家眷 鞠躬

奠禮日期：二○二二年四月二十八日 星期四

奠禮地點：台北市大安區基督教台灣信義會台北真理堂

適逢防疫期間，配合政策，

欲參與告別式親友請全程配戴口罩，

謝謝您的配合。