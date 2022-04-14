張國煒指出，回立榮並沒有所謂協議一事，大家都是張家的人，講協議很好笑，都不是外人，大家都有股份，要協議什麼，不用這麼噬血。但「唯一不喜歡的就是不要有外人操縱，讓大家兄弟吵架」，不要讓有心人士搞兄弟對立。

張國煒表示，他本來就是出來的人，現在是代管立榮，沒有所謂得到什麼好處，星宇本來就有計畫申請國內線，沒有所謂協議的事，這些都是張家產業。他說「本來就是我父親一手創立下來，沒有所謂條件交換」，這是分工狀態，是大家共識，把集團業務顧好。

他也表示，大家都是一家人，生氣歸生氣，都可以坐下來談，家裡人吵架和解就好，沒有什麼不能講。大哥張國華講的他同意：張家的產業，總裁父親花幾10年拚下來的，還是讓張家人主持，誰主持沒關係，有能力就去弄沒意義。張家人不一定要姓張，激情過後要把理性拿出來，對集團長治久安最好，沒人想毀壞這個集團。

至於遺囑，當初父親交代做就盡量做，張國煒指出，「雖然遺囑寫的是我，但從頭到尾，就沒這個心。」而且可以分工，誰適合就去做。至於遺囑沒轍告，他認為，兄弟大家有各自想法，那是總裁張榮發寫的，他也不知道裡面狀況，要找要找遺囑執行人及見證人，所以當初被告也覺得很奇怪。

張國煒說，「一審不是我獲勝，是張榮發獲勝」，這只是證明張榮發本身的遺囑，對他來說，是不是爸爸意思比較重要，即使無效，也沒關係，至少呈現總裁意思。

「本來就是股東，沒有所謂重回長榮集團」，張國煒表示，父親沒過世前，就找過大哥談過，本來他同意後來反悔，也不知道原因，不同意就算了，他是大哥，父親過世、大哥為父，排到老四沒立場講什麼。