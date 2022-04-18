根據周一發布的調查結果，英國雇主向員工提供的年度薪資協議（pay settlement）平均將提高2.8%，遠遠低於該國的通膨率。

特許經營管理協會（Chartered Management Institute,CMI）出具報告指出，當其他成本都在飆升時，許多企業對加薪有所顧慮，有些企業擔心消費者需求很快就會放緩。

CMI政策部門主管Anthony Painter表示，我們還未真正看到烏克蘭衝突的全部影響，顯然壓力正在全面升高，未來的日子肯定不好過。

CMI數據顯示，民營企業的薪資協議平均加薪3.2%，而公部門平均加薪2.4%，大致符合其他類似的調查。

雖然更大的加薪幅度有助於緩解大多數英國人感受到的生活壓力，但英國央行擔心大舉加薪可能讓通膨回落到央行目標變得更為困難。

英國3月消費者年通膨率達到7.0%，創下30年新高。英國預算辦公室3月時預測今年底通膨率可能飆升到8.7%，部分經濟學家甚至預期到今年晚些時候這個數字可能達到2位數。

根據英國央行自己對雇主所做的調查，今年的加薪幅度接近5%，遠超乎尋常。

到目前為止，幾乎沒有雇主將擴大加薪的跡象。

人資數據公司XpertHR上個月表示，在截至2月底的3個月內，加薪幅度的中位數為3%，仍保持在2008年以來的最高水準，但仍趕不上通膨。

人資機構「英國特許人事與發展協會」（Chartered Institute of Pay and Development, CIPD）則指出，企業預估今年平均加薪3%。

根據上周公布的官方數據，截至2月的3個月內，不包括獎金的平均年薪增長4.0%。這項數據與薪資協議不同，因為薪資協議還包括因工作變動和升職所獲得的加薪。

此外，CMI調查顯示，在3月31日至4月5日期間，只有約一半的受訪企業已明確決定今年會加薪，另外48%不是反對加薪，就是還未確定是否加薪。相較之下，XpertHR和CIPD此前所做的調查顯示，只有不到10%的受訪雇主打算凍結薪資增長。