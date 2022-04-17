為了妻女結束9年旅中生涯，足球好手溫智豪回台發展，所屬的台電隊也在今天的台灣企業甲級聯賽開幕戰貼心安排，賽前讓他抱著女兒進場。這位控球大師也沒讓球迷失望，對企甲新軍台北競技（AC Taipei）2射1傳，幫助台電以4比1在新球季開出紅盤，上演「感動回歸」。

「為老婆孩子進球是一定要的，也還想把進球獻給我的父親。」溫智豪說，本來爸爸也要到場觀戰，但周一進了醫院，「希望藉由這球，讓他儘快康復來看我比賽。回來就是為了家人，今天我的家人都來了，也獻給台電這個大家庭。」

溫智豪返台加入前東家台電，新球衣的背號是15，恰好是太座的生日，今天他抱著兩歲的女兒布布進場，參與了雙方先發球員的先禮後兵儀式，也在台電先發11人的賽前合照「入鏡」，把回台的第1場球獻給摯愛的妻女。

台電企甲開幕戰先發11人賽前合影，溫智豪（右二）也抱著女兒入鏡。（李弘斌攝）

開賽第15分鐘，溫智豪與台電前鋒李祥偉撞牆配合後突入右側禁區，台北競技後衛田凱文解圍時忙中有錯，恰好把球碰到溫智豪腳下，他也毫不客氣起右腳小角度勁射，踢進台電本季第1顆進球。

溫智豪進球後做出雙手環抱搖晃的慶祝動作，彷彿懷中抱著女兒，最後還送上一吻。這套動作他在20分鐘後又做了一次，接應隊友開出的左側角球，在禁區內頭槌搶點破門，回歸台灣頂級聯賽的首戰就獨中兩元。

台電靠上半場補時階段李祥偉助攻李峻嘉左腳遠射破門，取得3比0舒服領先。溫智豪不僅實現要為家人進球的信念，也幫助老戰友詹哲淵圓夢，下半場開賽第6分鐘，溫智豪在禁區邊緣回敲，詹哲淵右腳假動作閃開對手飛鏟後起左腳遠射，球碰到防守球員折射入網。

溫智豪重返台灣聯賽首戰就貢獻2進球1助攻。（中華足協提供）

「還是智豪的傳球『最對味』！等這顆進球等好久了，我女兒都快兩歲了！」詹哲淵進球後興奮的衝到攝影機前秀出他的手腕紮貼，原來上面寫著寶貝女兒的名字，賽後笑說許下當爸爸後要為女兒進球的願望，這次終於在溫智豪幫忙下實現。溫智豪則說，一開始還擔心自己球傳得輕了，還好詹哲淵反應很快，配合假動作還是完成進球。

溫智豪此役先發踢了63分鐘，才功成身退交棒給他在北門高中的老同學林建勛，不過年輕的台北競技也展現鬥志，第85分鐘由蔡孟辰射進隊史首顆企甲進球。溫智豪賽後表示，相信今年企甲會很刺激，「每個隊都很有競爭力，今天AC確實也給我們造成很多困擾，我們最後鬆懈一下就失球，就是個警訊，今年冠軍就是看哪個隊犯錯最少。」

企甲本季因中油未報名，由7隊進行3循環賽事，衛冕者南市台鋼首周輪空。從北市大同華麗變身的台灣石虎，在改名後的首場企甲聯賽，靠隊長魏沛倫於下半場攻入扳平進球，以1比1戰平大力補強的台中Futuro。去年殿軍航源FC則以4比2氣走重返企甲的銘傳大學，新球季開出紅盤。