一般人會注意家庭環境的清潔，但未必會關注插座累積灰塵這些細節，尤其很多插座深藏在沙發、書櫃、床頭等後方，幾十年都可能不會打掃一次，台電表示，當電器的插頭積灰塵或毛髮，又遇到比較潮濕的環境，恐造成積汙導電，就容易發生火災，提醒民眾要定期清潔插頭及插座。另外也要注意家具後方的插座，別將家具推到底擠壓插頭，才能確保安全用電的環境。

台電昨（15）日於臉書粉專分享真實案例，有網友搬動家中幾十年未移動的書櫃，發現櫃子後方長期沒拔的冷氣插頭上方，有大片焦黑和綠繡，台電說插頭兩極間絕緣體已被破壞，長期插著也可能會引發火災。

台電表示要小心家中插頭長期插著要定期清理。（圖／翻攝自台電臉書）

台電說，插頭有綠繡表示附近濕度高，若插頭上堆積灰塵、毛髮，環境潮濕附著水分時，就可能造成積汙導電，讓兩極間產生迴路引發火災，這個現象又稱為金原現象或石墨化現象。

另外，台電也提醒插座在家具或床頭後方，千萬別將家具推到底，緊靠插座上的插頭，如此一來可能會壓迫到插頭電線釀災，要避免擠壓、過度彎折及拉扯情況，家具和插上電源線的插頭要保持一點距離。台電強調，要定期檢查並清潔插頭、插座及電源線使用狀況，插插頭時也要留意插頭上是否乾淨，才能有安全用電的環境。