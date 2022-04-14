一名男網友表示，近日女友陪他一起加班，兩人叫外送當宵夜，沒想到外送員竟然是女友的媽媽，但女友卻假裝不認識，甚至態度很不禮貌，他感到生氣，「這樣對自己的媽媽，有可能對我真心嗎？」讓他有了想分手的念頭。

原PO日前於《爆料公社-匿名公社App》指出，12日女友到公司陪他加班，晚上9點兩人點外送，一起到公司門口取餐，外送員是一名阿姨，女友看到對方先是愣了一下，下秒把餐點搶過手，就直接進辦公室。

原PO付錢時發現，外送員阿姨竟然是女友的媽媽，雖然和女友媽媽沒有見過面，但過去送女友回家時，曾看到女友媽媽和弟弟一起外出，從兩人的對話推測是女友媽媽。他對女友取餐時的舉止感到錯愕，回到辦公室時問「妳取餐時怎麼用搶的？很沒禮貌。」豈知女友竟說「對外送員要有什麼禮貌？我不是有說謝謝嗎？」

原PO聽完非常生氣，要女友吃完馬上回家，兩人為此大吵，他感嘆地說，「女友在他眼中一直是很有禮貌、體貼的人，但我不知道她為什麼要這樣對待自己的媽媽？怕我知道她媽是一名外送員嗎？」

原PO想起女友媽媽落寞的眼神，坦言真的很難過，也讓他懷疑，兩人交往至今，女友的溫柔體貼都是演出來的，「我已經無法跟她繼續走下去，對媽媽態度都可以這樣，對我有可能真心嗎？」

貼文曝光，引發網友熱烈回應，「女友回去一定跟她媽大吵」、「女友會這樣做，會不會是有你不知道的故事？」、「溝通很重要，有些事情要了解後才能知道真相，分手又不能了解事情的由來」、「這樣有點太意氣用事，事情緣由感覺你沒有問清楚」、「先了解情況再說，家家都有難唸的經，先有同理心，她才不會認為你預設立場」。