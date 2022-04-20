本土確診個案激增，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨（19日）也宣布全台各縣市一周內啟動居家照護，居隔者的生活必需品及相關藥品一律由外送員或藥師送到家門口，如大樓有自己的管理原則，則由管理員或相關人員協助，對此，有男網友質疑，「現在政府要凹管理員？」掀起鄉民熱議。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（20日）說明，在接受檢疫或居家照護隔離的人，都是被要求足不出戶，相關生活必需品或藥品必須由外送員或藥師送到家門口，讓他們不用外出也可以取得物品。

至於住在社區大樓的人該如何是好？陳時中表示，有些社區大樓有自己的管理原則，必須請大樓管理員或相關人員送至居隔者家門口，「不能讓他們拿不到又不給他送上去」，若大樓管理員阻擋恐因違反相關規定而受罰。

一名男網友看完相關消息後，在PTT八卦板發文質疑，「現在政府要凹管理員？」並直言，防疫都是人人有責，管理員也是正職工作，為何要被政府免費凹。他也擔心，「若到時候管理員沒辦法配合，又要怎麼跟住戶解釋」。

不少鄉民認為，這本來就是大樓管理員的工作之一，「管理員的工作本來就是這樣啊」、「本來就該由管理員協住啊，因為他可以上樓按你家對講機」、「管理員本來業務就有巡邏，就當做改一下時間巡邏，順便送一下」、「他拿上去前先通知你別開門，等他放好離開，你再開門拿就好了，無接觸」。

也有人直言，「就不要到時候管理員確診全社區一起嗨」、「說沒差的真的是無言，管理員送上去到下來的時間不就沒人顧，出事算誰的？而且被匡列的人如果很多，大家叫外送的時間點又不一樣，管理員又該如何是好」、「70幾歲的管理員怎麼辦」、「除非集體供餐，還有另外的人手可以幫忙送，才有辦法做到」。