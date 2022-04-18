台中一名廖姓男子偷看女友小花（化名）的日記，認為小花讓他戴綠帽，兩人分手後，廖男揚言要在論壇批踢踢上公布日記內容。一審台中地院依強制未遂罪判其4月徒刑，案經上訴，台中高分院認為原判無違誤，駁回上訴。

判決書指出，廖男與小花自2019年12月間發展成為男女朋友關係，而2020年間廖男趁著小花去上課，趁機偷看小花放在包包裡的日記本，觀看後自行認定小花與其他男性有染，以手機拍下日記內容後，兩人為此鬧到分手。

豈料，廖男分手後繼續騷擾小花，傳訊威脅要把日記內容投書至教育部，讓小花的教職考試落榜，揚言將日記內容公開發布在論壇批踢踢上，還傳送批踢踢文章的草稿，內文提及小花的職業、主修與日記內容，廖男更撂狠話「看是誰身敗名裂」等語，讓忍無可忍的小花憤而報警提告。

對此，廖男否認犯行，稱自己無意恐嚇，僅是覺得小花謊話連篇，不適合擔任教師，才做出檢舉的行動；廖男的辯護律師亦指出，廖男曝光小花額外兼職的行為，是行使正當權力。

一審台中地院法官認為，廖男傳送給小花的訊息中，僅是以日記內容出言威脅，隻字未提及小花兼職之事，認定廖男說詞僅是卸責，不採信，依強制未遂罪判4月徒刑。案經上訴，台中高分院重新勘驗證據，認定原判決用刑無違誤，維持原判，駁回上訴。可再上訴。