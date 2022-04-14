一名女網友表示，在外租屋4個月電費只要107元，甚至被房東笑稱「我以為裡面沒住人」，她將帳單分享到網路後，引發網友熱烈討論，不少人認為她對自己一定很苛刻，她也在事後補充自己的生活模式，強調生活品質很好，不過留言中也有人透露3人同住，這期電費僅40元，在家都是要用在插電，衣服則是5天洗一次，只有冰箱維持24小時插電。

原PO昨（13）日於臉書社團《爆廢公社》指出，在外租屋已4個月，因為第一期帳單費用不多，所以累積4個月一起算，她收到電費帳單看了計費內容欄，4個月電費應為329.2元，因有節電獎勵，所以又扣除222.6元，應繳金額為107元。原PO說，房東拿電費漲單給她時，還說「我以為裡面沒住人」，她則笑說說「我會繼續保持」。

貼文曝光，網友也看傻，「到底要多扣的人，才能達成這種成就」、「唉我家光是公電就350了」、「你的生活是不是很無聊」、「你手機都不用充電？下班回家不看電視？家裡沒冰箱？沒洗衣機？」、「你是不是每天待在家不到6小時」、「太強了，怎麼辦到的？」

原PO也在留言處分享省電方式說，自己每天待在家的時間達12小時以上，手機沒電了也會充電，基本上在家不看電電視，冰箱也沒在用，因為是自己在外租屋，用不到洗衣機，都是自己手洗衣服，另外，電風扇也很少吹，因為吹了會覺得很冷，她強調沒有刻意省電，冬天沒冷到、夏天沒熱到，每天吃飽飽睡飽飽，生活品質很好。

不過留言中也有人分享3個人同住，這一期電費僅40元，並表示生活上都是要使用電器才會插電，使用後將插頭拔起來或是關閉電源，家中只剩冰箱24小時開著的，衣服則是5天洗一次。